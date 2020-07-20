Лос-Анджелес, США, , 22:38 — REGNUM В США выйдет комикс BRZRKR, одним из авторов которого является Киану Ривз. Об этом 20 июля сообщил сайт телеканала CNN.

Киану Ривз. Цитата из к/ф «Джон Уик-3». Реж. Чад Стахелски. 2019. США

В рамках этого проекта голливудский актёр объединился с Мэттом Киндтом (New York Times) и художником Алессандро Витти. Сюжет комикса расскажет о живущем на земле полубоге, который является сыном бога войны. Берцеркер (Berzerker) является бессмертным воином. Работая на правительство США в обмен на конфиденциальность, он постоянно размышляет о своём существовании.

Ривз заявил журналистам, что он всегда был фанатом комиксов, и отметил, что они оказали большое влияние на его творчество. Актёр отметил, что он сам хотел бы исполнить роль Берцеркера в киноадаптации комикса, но даже если у него не получится это сделать, то он надеется, что эту роль сыграет кто-то другой.

Компания Boom! Studios планирует выпустить комикс в продажу в цифровом и печатном формате 7 октября 2020 года.

Напомним, сейчас Киану Ривз снимается в фильме «Матрица 4». 19 ноября 2020 года должен состояться релиз игры Cyberpunk 2077, в которой он исполнил роль Джонни Сильверхенда.

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