21 июля 2020 | Время чтения 5 мин

В этом году Москва отпразднует своё 873-летие. Этот город пережил многое: разрушительные пожары, наводнения, войны. Каждый новый градоначальник пытался перестроить столицу под себя. Старые московские постройки потихоньку вытесняются новыми. ИА REGNUM предлагает прогуляться по историческим постройкам, которые удалось сохранить до наших дней. Сегодня в фоторепортаже 10 самых старых зданий Москвы.

Анастасия Алёшина, , 00:01 — REGNUM Спасский собор Андроникова Монастыря

Спасский собор Андроникова Монастыря Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Этот собор можно по праву назвать одним из древнейших сооружений Москвы: белокаменное здание из «яузского известняка» было основано в 1357 году. Строительство храма приходилось на 1420−1425 годы, стоит отметить, что Спасский собор неоднократно перестраивался и изменялся. В 1928 году один из самых известных русских иконописцев Андрей Рублев расписал Спасский собор Андроникова Монастыря. Там же художник скончался и был похоронен. Храм находится на территории Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, посетить Спасский собор можно с 14:00 по 21:00 в понедельник, вторник и четверг, и с 11:00 по 18:00 в пятницу, субботу и воскресенье. Вход свободный.

Адрес: Андроньевская площадь, дом 10

Путевой дворец Василия III

Дворец отца Ивана Грозного сохранился достаточно хорошо, планировка здания практически не изменилась. Удивительно, но долгое время дворец был потерян, найти его удалось только в 2003 году в ходе реставрации усадьбы Голицыных. История создания гласит, что дворец был построен по указу царя на том самом месте, где в 1395 году была передана чудотворная икона Владимирской Божьей Матери. В настоящее время в здании находятся офисы коммерческих организаций, вход во дворец возможен для сотрудников.

Адрес: Старая Басманная, дом 15, стр. 3

Успенский собор

Успенский собор — старейшее сохранившееся сооружение Москвы, пример древнерусского зодчества, усыпальница митрополитов и патриархов. Храм был основан в 1326 году, строительство шло с 1475 по 1479 год. Собор возведен по указу Ивана III итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти. Здание находится на территории государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль». Храм является действующим, с 1990 года в нем идут богослужения. Вход на территорию осуществляется по билетам, стоимость их варьируется. Для того чтобы попасть в сам Успенский собор, нужно также приобрести билет.

Грановитая палата Дарья Антонова © ИА REGNUM

На территории Московского Кремля помимо Успенского собора есть еще одно старейшее здание — Грановитая палата. Древнейшее гражданское здание построено по указу Ивана III за четыре года (1487−1491). Архитектурный памятник был выполнен в стиле итальянского возрождения архитекторами Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари. Именно здесь проходили важные события: заседания и заключения договоров, церемонии при венчании на царство и празднества побед, торжественные приемы и обеды. Сейчас в Грановитой палате проводятся мероприятия государственного значения, поэтому доступ в здание имеет ограничения. Для посещения необходимо заранее бронировать билеты на полуторачасовую экскурсию.

Адрес: Соборная площадь Московского Кремля

Палаты Голицыных

Палаты в Кривоколенном переулке были построены в XVII веке. Эклектический вид усадьба приобрела в 1859 году. Дом принадлежал княгине Екатерине Голицыной и князю Павлу Голицыну. Это здание имеет уникальную историю: оно было и княжеским домом, и пансионом, и типографией с мастерской переплетной, в которой работал поэт Сергей Есенин. Участок здания также сдавался в аренду для больниц и музыкальных школ. Несколько лет назад Палаты Голицыных считались старейшим жилым домом, однако в настоящее время здание нежилое, оно находится в аварийном состоянии. Палаты Голицыных внесены в Красную книгу Архнадзора, зданию требуется реконструкция.

Адрес: Кривоколенный пер., дом 10, стр. 1

Старый Английский двор

Сооружение является памятником гражданской архитектуры XV—XVII веков. Исторически здание неразделимо связано с возникновением англо-русских отношений. Палаты были резиденцией английской торговой Московской компании, помимо этого двор был Английским посольским домом во время посольских миссий, отсюда и вытекает название. Сейчас архитектурно-исторический памятник состоит в объединении «Музей Москвы». Посетить Старый английский двор можно по билетам с 10:00 по 18:00 во вторник, среду и воскресенье, с 11:00 по 21:00 в четверг, с 11:00 по 20:00 в пятницу и субботу.

Адрес: Варварка, дом 4А

Главный дом городской усадьбы Н. З. Хитрово

Дом был построен в 1750-е годы в стиле ампир. Примечательно, что на заднем фасаде здания реставраторы восстановили часть дома Натальи Щербатовой (она ярко выделяется своим красным цветом). Именно княгиня Наталья Щербатова в 1750-е построила на месте сгоревших деревянных домов новое каменное здание. Внешний облик, который сейчас можно увидеть, здание приобрело в 1823 году, за год до этого усадьбу купил генерал-майор Николай Захарович Хитрово. На фронтоне дома можно увидеть герб рода Хитрово. В настоящий момент в усадьбе находится Медицинский колледж №2 имени Клары Цеткин.

Адрес: Подколокольный пер., 16, стр. 5

Солодежня в Симоновом монастыре

Солодежня считается самой старой пятиэтажкой Москвы. Она была возведена во второй половине XVII века в 1677 — 1680 годы зодчим Парфеном Потаповым. Исторически Солодежня является хозяйственным сооружением. Другое название Солодежни — «сушило». В этом месте хранились продовольственные запасы, а также сушились зерно и солод. На первом этаже находились палаты, в которых сушили запасы, на последующих этажах были залы, а на пятом — чердак. В данный момент старейшая пятиэтажка Москвы реконструируется. Подойти к Солодежни близко можно только с благословения настоятеля монастыря.

Адрес: Восточная, дом 4

Московская историческая мечеть

Построенная в 1823 году, считается самой старой мечетью столицы. Еще одной важной датой является 1881 год при Александре II, когда было позволено достроить минарет и купол. Необходимо отметить, что у Исторической мечети есть собственный благотворительный фонд, который помогает нуждающимся: раздает еду и вещи, поддерживает социальные приюты, занимается рассылкой книг в места лишения свободы. Мечеть действующая, ежегодно в здании проводится намаз на Курбан-байрам. Здание открыто для посещения ежедневно с 10:00 до 19:30.

Адрес: Большая Татарская, дом 28, стр. 2

Храм Святого Людовика Французского

Старейшая католическая церковь Москвы. Здание было основано в 1827 году в стиле поздний ампир. Действующий орган был установлен в 1998 году. В 2017—2018 годы Храм Святого Людовика активно реконструировали, как результат церковь стала лауреатом конкурса Правительства Москвы сразу в нескольких номинациях. Сейчас в здании проводятся мессы на таких языках, как русский, английский, литовский, французский, вьетнамский и итальянский. Также при храме есть воскресная школа и скаутское движение. Посетить церковь можно ежедневно с 09:00 до 19:00.

Адрес: Малая Лубянка, дом 12/7, стр. 8