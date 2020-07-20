Москва, , 16:10 — REGNUM Власти Москвы должны поддержать культурную сферу города, пострадавшую в период самоизоляции. Об этом журналистам сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия»).

По его словам, 18 июля депутаты Мосгордумы встретились в саду «Эрмитаж» с деятелями культуры столицы. Во время общения стороны обсудили возможность финансовой помощи со стороны города. В основном средства необходимы на выплату зарплаты сотрудникам учреждений культуры.

«Данный вопрос невозможно решить без участия комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политики и без активного участия самой крупной фракции в Мосгордуме — «Единой России». Обращаемся за поддержкой также и к Московскому городскому региональному отделению партии. Надеюсь, что совместными усилиями у нас получится помочь культурной сфере столицы в этот сложный период», — отметил Шапошников.

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