Санкт-Петербург, , 15:29 — REGNUM За могилами русских адмиралов на территории Санкт-Петербурга теперь будут ухаживать городские власти. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Соответствующие изменения в документы накануне Дня ВМФ внёс губернатор Александр Беглов. Распоряжение дополняет перечень захоронений известных граждан, внесших значительный вклад в историю России и Петербурга. Туда попали могилы военно-морских и государственных деятелей России на Никольском кладбище.

Среди них — захоронения морского министра, адмирала Алексея Бирилева (1844−1915), адмирала Федора Гирса (1835−1906), последнего морского министра Российской империи, адмирала Ивана Григоровича (1853−1930), вице-адмирала Алексея Епанчина (1823−1913) и участника Цусимы, командира императорской яхты «Штандарт», контр-адмирала Ивана Чагина (1860−1912).

Ухаживать за надгробиями будет Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела.