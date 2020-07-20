Рим, , 14:28 — REGNUM Южнокорейская сопрано-певица Чо Су Ми удостоена награды международного кинофестиваля Ischia Global Film and Music Festival. Об этом 20 июля сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Согласно опубликованным данным, представительница Южной Кореи завоевала награду «Art Award» за вклад в развитие индустрии и усилия в борьбе с коронавирусом.

Известно, что в июле текущего года певица совместно с выпустила альбом «Life is a Miracle», которым почтила память жертв коронавирусной инфекции.

Отмечается, что ранее данной награды были удостоены такие исполнители как Лучано Паваротти, Андреа Бочелли, Майкл Болтон, Дэвид Фостер, Хулио Иглесиас.