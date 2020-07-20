Чебоксары, , 07:55 — REGNUM В Чувашии стали известны результаты ЕГЭ по географии, литературе и информатике, которые выпускники сдавали 3 июля. По итогам сдачи трёх первых предметов по выбору сто баллов набрали девять человек, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.

По данным ведомства, восемь выпускников школ Чувашии получили 100 баллов на ЕГЭ по информатике, один выпускник набрал наивысший балл на экзамене по географии, по литературе не было ни одного стобалльника.

Географию сдавали 124 человека (в 2019 году — 135), в том числе четыре человека не преодолели минимальный порог, более 80 баллов набрали 12 участников, в том числе один (выпускник новочебоксарской гимназии) — сто баллов.

В экзамене по литературе приняли участие 192 человек (в 2019 году — 224). «Двойку» получили пять выпускников, выше 80 баллов набрали 14 выпускников, максимальный балл составил 94.

Экзамен по информатике сдавали 626 человек (в 2019 году — 561). Не преодолели минимальный порог 50 выпускников. Более 80 баллов набрали 135 человек. В том числе на 100 баллов знают информатику восемь выпускников, из них четверо — новочебоксарцы (школы №№ 14, лицей № 18, гимназия № 6), трое — из Чебоксар (лицей № 3, школа № 20) и один выпускник Шемуршинской средней школы).

Как сообщало ИА REGNUM, основной этап сдачи ЕГЭ начался 3 июля, когда выпускники сдавали три предмета по выбору. В Чувашии свои знания проверил 1060 человек, в том числе 126 сдавали географию, 243 — литературу, 691 — информатику. Экзамены проводились в 11 пунктах: в городах Канаш, Новочебоксарск, Чебоксары и Шумерля, а также в Батыревском и Чебоксарском районах. По словам министра образования Сергея Яковлева, «экзамены прошли в штатном режиме».

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