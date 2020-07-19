Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Микки Рурк разместил в соцсети Instagram публикацию, в которой он обругал своего коллегу Роберта Де Ниро. Пост был размещён на странице актёра 18 июля.

Таким образом он ответил на недавние слова Де Ниро о том, что Рурк является лжецом. Пользователи обратили внимание, что пост актёра содержит множество орфографических ошибок, из-за чего его текст перестаёт выглядеть угрожающим.

В частности, Рурк написал, что когда он в следующий раз увидит коллегу, то будет его «смущать». При этом актёр и боксёр поклялся своей бабушкой, своим братом и «всеми своими собаками».

https://www.instagram.com/p/CCwyYfSnlA7/

Напомним, Микки Рурк и Роберт де Ниро вместе снялись в фильме «Сердце ангела» режиссёра Алана Паркера, который вышел в 1987 году. В 2019 году Рурк обвинил Де Ниро в том, что он помешал ему получить роль в фильме «Ирландец» Мартина Скорсезе.

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