Курган, , 21:16 — REGNUM В Кургане в парке Победы открыт читальный библиотеки им. В. Шукшина под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Библиотека в парке Победы Пресс-служба горадминистрации Кургана

Читальный зал работает ежедневно с 11:00 до 13:00 часов. По словам заведующей библиотеки Татьяны Кокшаровой возраст читателей разнообразный — бабушки с внуками, и подростки, и люди старшего поколения. На выбор предлагаются периодические издания — газеты, журналы, книги.

Читальный зал под открытым небом будет работать в парке Победы Кургана всё лето.