Лос-Анджелес, США, , 21:11 — REGNUM Актёр Джон Бойега заявил, что он навсегда расстался с франшизой «Звёздные войны». Об этом 19 июля сообщил портал Comicbook.

Он написал об этом в соцсети Instagram, когда поклонники спросили о его возможном участии в других фильмах серии. «Нет, спасибо. Я пошел дальше», — быстро ответил Бойега.

https://www.instagram.com/p/CCvarg4JrKY/

Стоит отметить, что ещё в 2019 году Джон Боейга в интервью журналистам заявил, что он «готов к жизни после «Звёздных войн». Актёр тогда отметил, что его отношения с патнёрами по фильму Оскаром Айзеком и Дэйзи Ридли перейдут в реальный мир.

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