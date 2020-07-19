Лос-Анджелес, США, , 20:41 — REGNUM Создатели полнометражной картины про героя сериала «Ходячие мертвецы» Рика Граймса рассказали о том, как идёт реализация проекта. Об этом 19 июля сообщил портал Comicbook.

Исполнительный продюсер шоу и сооснователь компании Skybound Entertainment Дэвид Альперт сказал, что проект продвигается полным ходом несмотря на задержку, возникшую из-за эпидемии коронавируса. Он отметил, что, к сожалению, команда пока не может начать съёмки и это серьёзный фактор, который её сдерживает.

«Мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы возобновить производство», — сказал Альперт, добавив, что продюсеры хотят снять нечто «действительно захватывающее», «действительно уникальное», «действительно другое».

«Но когда все стихнет, вы, ребята, услышите больше об этом фильме», — добавил автор оригинального комикса и глава Skybound Entertainment Роберт Киркман.

Полнометражный фильм про приключения выжившего Рика Граймса был анонсирован в ноябре 2018 года, одновременно с уходом актёра Эндрю Линкольна из проекта сериала канала AMC. Тогда продюсеры сообщили, что картина может дать начало кинотрилогии.

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