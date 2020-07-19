Нью-Йорк, США, , 20:26 — REGNUM В США в продажу выйдут две книги, в основу которых ляжет популярный комедийный сериал «Друзья». Об этом 19 июля сообщил портал DigitalSpy.

Они будут называтсья Friendsgiving и Central Perk. Первая расскажет о том, как на один день стать Моникой Геллер (Кортни Кокс-Аркетт) и устроить большой праздник для друзей. Вторая является сборником рецептов, советов и идей для развлекательных мероприятий на основе сериала.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в августе 2020 года в США начнут снимать фильм «Друзья», в рамках этого проекта воссоединятся все актёры сериала. Фильм не будет игровым, он будет представлять собой что-то вроде интервью с вновь собравшимися вместе актёрами.

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