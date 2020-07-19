Лондон, , 20:04 — REGNUM Инсайдеры вновь сообщили о том, что премьеру нового фильма «бондианы» «Не время умирать» могут отложить на 2021 год. Об этом 19 июля сообщил портал Comicbook со ссылкой на инсайдеров.

Ранее продюсеры проекта перенесли релиз картины на 19 ноября 2020 года. Сейчас появилась информация, что они подумывают отложить его до лета 2021 года. Отмечается, что кинокомпании MGM и Universal не рассматривают вариант, при котором премьера фильма пройдёт в цифровом фортмате.

«Не время умирать» была одной из первых картин, премьеру которой перенесли из-за эпидемии коронавируса. Ранее режиссёр Кэри Фукунага сообщил, что работа над ней полностью завершена и лента полностью готова к прокату. В мае 2020 года в СМИ появилась информация, что продюсеры картины дискутируют по поводу возможности переноса релиза.

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