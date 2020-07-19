Вашингтон, , 19:48 — REGNUM На основе фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» 1997 года сделают настольную игру. Об этом 19 июля сообщил портал Comicbook.

Её разработкой занимается студия Spin Master Games. В игре будут присутсвовать такие персонажи, как Джек Доусон, Роза Дьюитт Бьюкейтер, Каледон Хокли, Руфь Дьюитт Бьюкейтер и другие. В задачу игроков будет входить спасение как можно большего числа пассажиров.

Корабль в игре будет представлять собой поле из 36 клеток (4 на 9). С каждым ходом определённые клетки будут переворачиваться, таким образом будет реализовано «затопление».

Мировая премьера «Титаника» состоялась 18 декабря 1997 года. В рейтинге самых кассовых фильмов в истории кинематографа с учётом инфляции картина занимает третье место, уступая лишь «Унесенным ветром» и «Аватару» того же Кэмерона.

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