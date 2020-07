Лос-Анджелес, США, , 23:57 — REGNUM В США завершился очередной судебный процесс, в котором участвовали бывший менеджер Майкла Джексона Томе Томе и наследники певца. Об этом 17 июля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Судья штата сша Калифорния решил, что наследники Джексона обязаны выплатить ему $3 млн, обещанные в 2019 году, несмотря на то, что соглашение, к которому пришли стороны в результате прошлого судебного процесса не было заключено «на бумаге».

Сторонам удалось договориться в 2019 году, однако наследники покойного короля поп-музыки отказывались выплачивать сумму, поскольку Томе не соглашался подписывать документ о том, что в дальнейшем не будет предъявлять какие-либо претензии.

Томе Томе впервые подал иск к наследникам Майкла Джексона в 2012 году. Он утверждал, что ему должны выплатить 15% от дохода, который Джексон получил в последний год своей жизни. Он также претендовал на часть дохода, полученного от успешного фильма This Is It, который был выпущен через несколько месяцев после смерти певца.