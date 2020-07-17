Лос-Анджелес, США, , 23:28 — REGNUM Режиссёры Энтони и Джо Руссо воссоединятся с Крисом Эвансом в рамках проекта нового фильма Netflix. Об этом 17 июля сообщил портал DigitalSpy.

Отмечается, что новая картина будет самым масштабным кинопроектом Netflix за всю историю потокового сервиса. В проекте примут участие и другие члены команды, работавшей над созданием кинокомикса «Мстители: Финал»: сценаристы Кристофер Маркус и Стивен Макфили.

Отмечается, что главную роль в картине исполнит Райан Гослинг, а её бюджет превысит $200 млн. Фильм будет назваться The Gray Man, в центре повествования будет находиться бывший сотрудник ЦРУ, работающий «внештатным» киллером.

В основу картины ляжет роман писателя Марка Грини, опубликованный в 2009 году. Как отметили СМИ, целью авторов проекта является смоздание франшизы уровня «бондианы».

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