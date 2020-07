Лос-Анджелес, США, , 23:17 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. выложила в сеть новый трейлер предстоящего хоррора «Глубокое синее море» про акул-убийц. Ролик был опубликован 17 июля на портале We Got This Covered.

В новом видео нет экшен сцен и морских хищников, желающих съесть героев. Зрители могут видеть, как персонажи обсуждают одну из своих задач. Впрочем, создатели картины также выложили в сеть фотографию, на которой всё же запечатлена одна из акул.

Премьера фильма запланирована на 28 июля 2020 года. Она состоится в сети, в формате видео по запросу. Снял «Глубокое синее море 3» режиссер и сценарист Джон Пог.

