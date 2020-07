Лос-Анджелес, США, , 23:07 — REGNUM Главный редактор портала Making Star Wars Джейсон Уорд высказал мнение, согласно которому бюджеты последующих фильмов франшизы «Звёздные войны» будут не такими большими, как у картин финальной трилогии саги Скайуокеров. Об этом 17 июля сообщил портал We Got This Covered.

Уорд сказал, что следущие фильмы будут менее масштабными и более глубокими. Он пояснил, что Lucasfilm пойдёт на это из-за того удара, который нанесла киноиндустрии эпидемия коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия Lucasfilm и потоковый сервис Disney Plus анонсировали новый мультсериал по вселенной «Звездных войн». Шоу будет называться Star Wars: The Bad Batch, его сюжет расскажет о приключениях элитных и экспериментальных клонов «Плохой партии».

Читайте ранее в этом сюжете: Lucasfilm анонсировала новый мультсериал по вселенной «Звёздных войн»