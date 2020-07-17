Лос-Анджелес, США, , 22:37 — REGNUM Том Холланд сообщил фанатам, когда студия Marvel планирует завершить съёмки третьего фильма о Человеке-пауке. На это 17 июля обратил внимание портал Comicbook.

Актёр выложил в сеть видео, в котором он говорит о своих планах на будущее. В какой-то момент Холланд заявляет, что планирует завершить съёмки в новом фильме о Человеке-пауке в феврале 2021 года. Стоит отметить, что студия Marvel ещё даже не начала производство этой картины.

Ранее Том Холланд выложил в сеть фотографию, которая дала понять его поклонникам, что актёр приступил к съёмкам фильма Uncharted, в основу которого ляжет серия популярных видеоигр. Холланд исполнит роль молодого Нейтана Дрейка (главный герой Uncharted).

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