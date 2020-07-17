Вашингтон, , 21:11 — REGNUM На создателей сериала «Очень странные дела» и потоковый сервис Netflix вновь подали иск в суд, обвинив в плагиате. Об этом 17 июля сообщил портал Digital Spy.

В качестве истца выступила продюсерская компания Irish Rover Entertainment. Она утверждает, что Мэтт и РоссДафферы позаимствовали идею её сериала Totem, сценарий для которого написал Джеффри Кеннеди.

В иске говорится, что шоу проекты связаны через Аароны Симсома, который сначала помог Кеннеди с разработкой концепции Totem, а впоследствии стал создавать концепт-арты для «Очень странных дел».

Представитель Netflix сказали журналистам, что Кеннеди «торгует этими надуманными теориями заговора в течение многих лет» и что братья Дафферы никогда не слышали о нём или о его сценарии, пока он не начал угрожать им судом.

В мае 2019 года создателям «Очень странных дел» удалось избежать подобного суда. Иск с обвинениями в плагиате в апреле 2018 года подал режиссёрЧарли Кесслер. Однако в мае 2019-го он отозвал его и заявил, что авторы создавали свои произведения самостоятельно.

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