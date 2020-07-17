Лос-Анджелес, США, , 20:29 — REGNUM Кинокомпания Fox выложила в сеть новый постер фильма «King's Man: Начало», на котором не присутствует информация, касающаяся даты премьеры. Об этом 17 июля сообщил портал Comicbook.

Ранее создатели фильма сообщали, что он выйдет на большие экраны 18 сентября 2020 года. Однако, по мнению автора статьи, продюсеры, скорее всего, отложат дату его релиза в связи с ситуацией, которая возникла в индустрии кинопроката из-за эпидемии коронавируса. Он также обратил внимание, что на прошлых постерах «King's Man: Начало» дата премьеры была.

https://twitter.com/antovolk/status/1284028825194692608

«King's Man: Начало» будет приквелом серии комедийных шпионских боевиков, ранее вышедших на экраны. Главные роли в картине исполнят Стэнли Туччи, Джемма Артертон, Харрис Дикинсон, Рэйф Файнс и Даниэль Брюль.

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