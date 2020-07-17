Нижний Новгород, , 20:07 — REGNUM Открытие фестиваля состоялся сегодня, 17 июля, в Нижнем Новгороде в театре драмы имени Горького, — сообщает портал «В городе N».

Фестиваль проходит в четвертый раз. Откроется он фильмом «Гагаринцы МХТ». Его представят президент «Горький fest» Михаил Пореченков и актеры Константин Хабенский и Игорь Верник.

«Горький fest» — это фестиваль нового российского кино, который проходит на ведущих площадках Нижнего Новгорода.

Конкурсная программа собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видеои документалистики. Фестиваль будет проходить с 17 по 23 июля.