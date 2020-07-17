Канберра, , 19:20 — REGNUM Власти Австралии предложили иностранным кинопроизводителям, которые хотят снимать фильмы в стране, инвестировать в их кинопроекты около 400 млн австралийских долларов ($280 млн). Об этом 17 июля сообщил журнал Variety.

Глава министерства культуры Австралии Пол Флетчер сказал, что эти меры позволят поддержать жизнеспособность местного бизнеса, киноиндустрии, пострадавшей от эпидемии коронавируса, и создадут рабочие места. Соответствующие гранты будут выдаваться на протяжении следующих семи лет. Отмечается, что уже десять проектов австралийских блокбастеров получили поддержку в виде $86 млн.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса кинотеатры в различных странах мира оказались закрыты. Кинопроизводители вынуждены были отложить премьеры фильмов, а также приостановить производство ряда картин и сериалов.

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