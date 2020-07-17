Лос-Анджелес, США, , 18:08 — REGNUM Дэнни Трехо рассказал фанатам о судьбе проекта третьего фильма франшизы «Мачете». Об этом 17 июля сообщил портал Comicbook.

«Это нереально», — сказал Трехо, когда ему задали вопрос о возможности выхода фильма, добавив, что это может произойти только в том случае, если режиссёр Роберт Родригес отвлечётся от своих дел, в частности от воспитания шестерых детей.

«Он был действительно занят, и я был занят. Может быть, я позвоню ему, узнаю, что случилось. Но я давно не разговаривал с Робертом. Я думаю, он меня бросил… Я стал слишком толстым», — пошутил Трехо.

Напомним, в мае 2020 года Дэнни Трехо исполнилось 76 лет. Первый комедийный боевик «Мачете» вышел на большие экраны в сентябре 2010 года. В финале сиквела «Мачете убивает» (2013) создатели картины сообщили, что третья часть будет называться «Мачете убивает в космосе» (Machete Kills in Space).

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