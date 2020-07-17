Нью-Йорк, США, , 17:47 — REGNUM На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая». Шоу появилось на сайте компании сегодня, 17 июля.

В основу сериала лег роман Тома Уилера, иллюстрированый Фрэнком Миллером. Стилистика и сюжет сериала связаны с британским эпосом о короле Артуре.

Ранее портал Comicbook сравнил это шоу Netflix с «Ведьмаком». По мнению редакции, которое она высказала в июне 2020 года, если у сериала и не получится повторить успех «Ведьмака», то это будет «очень близко».

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