Нью-Йорк, США, 17 июля 2020, 17:47 — REGNUM На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая». Шоу появилось на сайте компании сегодня, 17 июля.
В основу сериала лег роман Тома Уилера, иллюстрированый Фрэнком Миллером. Стилистика и сюжет сериала связаны с британским эпосом о короле Артуре.
Ранее портал Comicbook сравнил это шоу Netflix с «Ведьмаком». По мнению редакции, которое она высказала в июне 2020 года, если у сериала и не получится повторить успех «Ведьмака», то это будет «очень близко».
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