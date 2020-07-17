Нью-Йорк, США, , 17:28 — REGNUM В сеть выложили первый тизер-трейлер будущего сериала «Чаки» (Chucky) Дона Манчини, который станет перезагрузкой известной хоррор-франшизы «Детские игры». Ролик был опубликован 17 июля на странице Манчини в соцсети Instagram.

В ролике создатели шоу сообщают зрителям, что его премьера состоится в 2021 году. Пользователям показывают мрачный магазин игрушек, между витринами которого в какой-то момент появляется Чаки.

https://www.instagram.com/p/CCt1V2eF4zl/

Над созданием «Чаки» также работает автор хоррор-сериала «Нулевой канал» Ник Антоска. Дон Манчини ранее сказал в интервью журналистам, что авторы шоу поставили перед собой задачу следовать духу первых двух картин про куклу-убийцу.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель хоррор-сериала «Чаки» рассказал, что могут увидеть фанаты