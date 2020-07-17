Берн, , 15:29 — REGNUM Французская балерина Зизи Жанмер чья карьера тесно связана с хореографом Роланом Пети, скончалась в пятницу, 17 июля 2020 года, в возрасте 96 лет, сообщает Le Figaro.

«Мадам Валентин Пети очень грустно объявляет о смерти своей матери, Зизи Жанмер 17 июля 2020 года. Она мирно скончалась в своем доме в Швейцарии», — говорится в заявлении адвоката семьи.

Напомним, балерина, певица и актриса Зизи Жанмер родилась в Париже 29 апреля 1924 года. Настоящее имя балерины — Рене Жанмер. Она поступила в балетную школу театра Гранд-Опера в Париже в 9 лет.