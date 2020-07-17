Москва, , 12:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава российского правительства Михаил Мишустин направили свои поздравления известному советскому и российскому композитору, народному артисту России Алексею Рыбникову в связи с 75-летием последнего.

«Многие годы вы сохраняете верность своему призванию, успешно осуществляете яркие, неординарные, интересные проекты», — говорится в поздравительной телеграмме российского президента, размещенной на сайте Кремля.

Также указывается, что творчество Рыбникова, его замечательные и узнаваемые мелодии, в которых блестяще соединены лучшие традиции музыкального искусства и смелые, новые идеи, «стали настоящим явлением в культурной жизни страны, обогатили отечественную эстраду, театр и кинематограф».

Кроме этого, Путин пожелал известному композитору здоровья и неиссякаемого вдохновения.

«Вас, человека редкого дарования, замечательного композитора, настоящего музыкального драматурга, любят миллионы людей», — отметил в своем поздравлении, размещённом на сайте российского правительства, Михаил Мишустин.

Также он отметил уникальную способность композитора создавать самые разнообразные красивые в мелодическом плане произведения — культовые рок-оперы, яркие саундтреки к спектаклям и фильмам, и глубокие симфонии.

Напомним, советский и российский композитор Алексей Рыбников является народным артистом России с 1999 года. Он известен за свою музыку к таким советским фильмам как «Приключения Буратино» (1975), «Тот самый Мюнхаузен» (1977), «Усатый нянь» (1977) «Шла собака по роялю» (1979), «Через тернии к звездам» (1980) и многим другим, а также широко известным рок-операм «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Также с 2017 года композитор является главой совета Союза композиторов России и удостоен многих правительственных и иных наград за свое творчество.