Пермь, , 10:55 — REGNUM Проведение Дягилевского фестиваля в августе в Перми отменяется из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с распространением коронавируса, сообщают СМИ.

По данным информресурсов, сейчас власти и организаторы рассматривают возможность проведения масштабного культурного мероприятия в ноябре. Не исключено, что формат фестиваля может измениться.

Проведение полномасштабного международного Дягилевского фестиваля останется ежегодным и традиционно — в мае или июне. Кроме того, будут запланированы дополнительные мероприятия. Впервые дополнительные события Дягилевского фестиваля пройдут в ноябре 2020 года. Уже разработана программа, рассчитанная на три дня, сообщает портал 59.ru.

Напомним, изначально Дягилевский фестиваль планировали провести в Перми 12−21 июня. Но пандемия внесла свои коррективы.

Художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис. Дягилевский фестиваль стал значимым культурным брендом региона. В 2019 году культурное мероприятие посетили более 30 тыс. человек.

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