Пекин, , 23:30 — REGNUM На территории района Алашань-Цзоци китайского автономного района Внутренняя Монголия обнаружен важный культурный артефакт: более 2,5 сотен отлично сохранившихся образцов наскальной живописи, которые отличаются более богатым набором сюжетов по сравнению с аналогичными предыдущими находками в этом регионе. Об этом 16 июля сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию от регионального управления по делам культуры и туризма.

На рисунках изображены не только животные, которые являлись для их авторов объектами охоты, но и сцены из повседневной жизни, отражающие быт проживавших здесь кочевых народов — гуннов, тюрков, сяньби и других обитателей пустыни и гор. Археологи особенно выделяют важную культурную ценность изображения езды на лошади, стрельбы из лука и других сюжетов. На одном из рисунков изображен богатырь, держащий в руках добычу — огромного волка.

Ожидается, что находка, имеющая большую историческую ценность, будет передана под охрану государства.