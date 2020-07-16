Лос-Анджелес, США, , 23:20 — REGNUM В сеть выложили новые фото со съёмочной площадки фильма «Мир Юрского периода 3». На это 17 июля обратил внимание портал Screen Rant.

Площадка была снята с большой высоты, пользователи могут видеть павильон с «арктическим» пейзажем, частью которого является разбитый самолёт. Издание отмечает: это является косвенным подтверждением слухов о том, что в новой картине покажут «снежного» динозавра.

https://twitter.com/pantaleonescu/status/1282736550086955008

Ранее кинокомпания Universal опровергла слухи о заражении съёмочной группы «Мира Юрского периода 3» коронавирусом. Её руководство 10 июля 2020 года сообщило, что они не соответствуют действительности, и что команда проекта отметила уже пятый день съёмок.

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