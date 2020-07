Лос-Анджелес, США, , 22:14 — REGNUM Роль суперзлодея Доктора Дума в предстоящих фильмах студии Marvel может исполнить актёр Джанкарло Эспозито. Об этом 17 июля сообщил портал We Got This Covered.

Издание отмечает, что к этой информации пока стоит относиться с определённой долей скепсиса, поскольку официального подтверждения пока нет и инсайдерской информации об участии актёра в проектах Marvel тоже нет. Однако известно, что последнее время актёр неплохо справляется с работой, которую ему даёт компания Disney.

Стоит отметить, что сам Эспозито, принявший участие в реализации проекта игры Far Cry 6, подлил масла в огонь, когда сказал, что кинокомиксы Marvel станут его «следующим шагом».

Ранее стало известно, что в игре Far Cry 6 Джанкарло Эспозито исполнит роль главного злодея. Любители сериалов также хорошо знают его по роли Густаво Фринга в шоу «Во все тяжкие».

