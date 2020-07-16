Вашингтон, , 22:03 — REGNUM Аудитория потоковых сервисов в период с марта по июнь 2020 года увеличилась на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 16 июля сообщил портал Comicbook.

Согласно исследованию, проведённому аналитиками компании MoffettNathanson в период с 30 марта по 7 июня 2020 года, объём видеопотока, выдаваемого онлайн-кинотеатрами, вырос на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Эксперты отметили, что за появление какой-то части этого объема ответственны новые потоковые сервисы, такие как Disney Plus и HBO Max. Однако, по их мнению, основная причина успеха онлайн-кинотеатров заключается в том, что они стали более популярны из-за карантинных мер.

Аналитики сообщили, что за вышеобозначенный период компании передали около 1,48 млрд минут контента.

Напомним, потоковый сервис Disney Plus начал свою работу 12 ноября 2019 года. HBO Max был запущен 27 мая 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix опубликовал топ-10 своих самых популярных фильмов