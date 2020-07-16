Нью-Йорк, США, , 21:39 — REGNUM Продюсер Брайан Фуллер ответил на вопрос о возможности выхода четвёртого сезона сериала «Ганнибал». Об этом 16 июля сообщил портал Comicbook.

В ответ на соответствующий вопрос журналистов Фуллер ответил: «Я очень надеюсь». Он добавил, что в идее продолжения самым замечательным является то, что на момент начала новой истории Ганнибал Лектер (Мадс Миккельсен) и Уилл Грэм (Хью Дэнси) были в бегах много лет, что даёт возможность создателям шоу адаптироваться к возникшей в сериале паузе.

Ранее телеканал NBC объявил, что он не будет продлять сериал «Ганнибалл» на четвертый сезон. Последнюю серию шоу он показал 29 августа 2015 года.

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