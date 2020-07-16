Лос-Анджелес, США, , 20:51 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер кинокомикса «Новые мутанты». Ролик был опубликован 16 июля на YouTube-канале Movieclips Trailers.

В ролике длительностью около минуты присутствуют сцены, которые ранее не показывали поклонникам комикса. В частности, зрители могут видеть, как герои применяют свои способности.

Напомним, дата премьеры кинокомикса «Новые мутанты» неоднократно откладывалась по разным причинам, изначально планировалось, что он выйдет на экраны в апреле 2018 года. Ранее Disney назвала новую дату релиза — 28 августа 2020-го.

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