Лос-Анджелес, США, , 20:25 — REGNUM Стало известно, какие актёры снимутся в предстоящей перезагрузке «Один дома». Об этом 16 июля сообщил портал Comicbook.

По имеющейся информаци, к актёрскому составу присоединились комик Кенан Томпсон, Элли Маки (сериал «Крушение») и Крис Парнелл («Спецагент Арчер»). Ранее было объявлено, что главную роль в фильме исполнит молодой актёр Арчи Йетс («Кролик Джоджо»). В проекте фильма также участвуют комики Эйслинг Би, Тимоти Симонс, Пит Холмс и Майки Дей.

Снимать новый фильм франшизы «Один дома» будет режиссёр Дэн Мазер. Зрители знают его по работе над картиной «Дедушка лёгкого поведения».

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