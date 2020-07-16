Лос-Анджелес, США, , 20:11 — REGNUM Перед премьерой кинокомикса «Чудо-женщина 1984» будет выпущен пролог в виде комикса. Об этом 16 июля сообщил портал Digital Spy.

Комикс будет опубликовал в сентябре 2020 года, в него войдут две истории. Над первой будут работать автор комиксов Луиза Симонсон и продюсер Анна Обропта, сюжет расскажет о том, как Диана спасёт заложников в Смитсоновском институте.

В качестве авторов второй истории выступят Стив Пью и Маргарита Соваж, сюжет их комикса расскажет о воре, который попытается украсть знаменитое лассо Чудо-женщины.

Ранее режиссёр кинокомиксов про Чудо-женщину Пэтти Дженкинс сообщила, что на их основе будет выпущен анимационный сериал. Его сюжет расскажет о приключениях амазонок Темискиры (город амазонок во вселенной DC).

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