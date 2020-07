Нью-Йорк, США, , 19:47 — REGNUM Потоковый сервис Netflix опубликовал рейтинг десяти своих самых популярных оригинальных фильмов. Об этом 10 июля сообщил портал We Got This Covered.

Компания также сообщила, сколько просмотров собрали картины в течение первых четырёх недель после премьеры.

В топ-5 вошли «Тайлер Рейк: Операция по спасению» (Extraction, 99 млн просмотров), «Птичья клетка» (89 млн), «Правосудие Спенсера» (Spenser Confidential, 85 млн), «Шестеро вне закона» (6 Underground, 83 млн) и «Загадочное убийство» (Murder Mystery, 73 млн).

В первой десятке также оказались «Ирландец» (64 млн), «Тройная граница» (Triple Frontier, 63 млн), «Не та Мисси» (The Wrong Missy, 59 млн), «Платформа» (56 млн) и «Идеальное свидание» (The Perfect Date, 48 млн).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Netflix выпустил трейлер фантастического фильма Project Power («Проект сила»). По его сюжету, в мире появляется препарат, который на пять минут даёт сверхспособности человеку, принявшему его.

