Вашингтон, , 18:56 — REGNUM Проект фильма по серии популярных видеоигр Just Cause нашел режиссёра. Об этом 16 июля сообщил портал Screen Rant.

Картину будет снимать Майкл Даус, знакомый зрителям по работе фильмами «Али, рули!», «Дружба и никакого секса», «Вышибала» и другим. По имеющейся информации, роль Мигеля Родригеса иполнит Джейсон Момоа.

Издание отмечает, что в фильме, возможно, появится ещё один значимый персонаж из игры — Мария Кейн, поскольку голливудские экранизации обычно требуют наличия романтической линии.

Релиз первой части Just Cause состоялся 22 сентября 2006 года, четвёртая игра серии вышла 4 декабря 2018-го. Это игры в жанре шутера от третьего лица с открытым миром, сюжет которых рассказывает о борьбе группировок за контроль нед небольшой страной.

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