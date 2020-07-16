Ижевск, , 15:57 — REGNUM Научные сотрудники Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН работают над созданием переводчика с удмуртского языка, который будет работать на базе технологии нейросетей. Об этом сообщает пресс-служба института.

В настоящее время пользователям уже доступен подробный словарь, в корпус которого включено 55 тыс. слов с толкованием и примерами использования.

«После того, как в него будут введены все удмуртские слова и их формы, станет возможным создание интерактивных сервисов по переводу и озвучиванию текстов на удмуртском. Одним из таких новшеств станет «робот», проговаривающий его на удмуртском языке», — отметил руководитель института Игорь Поздеев.

Он выразил надежду, что через несколько лет появится переводчик, который позволит ввести целиком текст на русском языке и получить перевод на удмуртский.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года в Удмуртии вышел из печати новый двухтомный русско-удмуртский словарь. Авторы смогли расширить словник за счёт привлечения современной разговорной лексики и профессиональной терминологии таких сфер как деловая жизнь, наука, политика, финансы и экономика, а также за счёт архаичной и устаревшей лексики, которая вновь стала использоваться в наше время. За основу нового сборника был взят русско-удмуртский словарь 1956 года выпуска, каждая словарная статья которого была перепроверена, расширена и дополнена при необходимости. Словарь был подготовлен к 100-летию государственности республики, которое отмечается в этом году.

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