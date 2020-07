Токио, , 15:52 — REGNUM Новый альбом южнокорейской группы BTS «Map of the Soul: 7 — The Journey-«, выпущенный 15 июля, возглавил ежедневной чарт Oricon. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей звукозаписывающей и развлекательной компании Big Hit Entertainment.

Согласно опубликованным данным, альбом бойз-бенда занял первое место в чарте с объёмом продаж 447 869 экземпляров, что является самым высоким показателем среди зарубежных исполнителей.

Известно, что предыдущий альбом группы «Face Yourself» был продан в количестве 188 085 экземпляров в первый день выпуска.

Отмечается, что альбом BTS «Map of the Soul: 7 — The Journey-» также возглавил музыкальный чарт iTunes 81 региона, среди которых США, Канада, Великобритания, Германия, Индия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейская группа заняла первое место в японском рейтинге альбомов Oricon по объёму продаж за первое полугодие.

iTunes Top Albums и iTunes Top Songs — музыкальные чарты медиаплеера и онлайн-магазина, составляемые по каждой стране на основе альбомов и треков, прослушанных наибольшее количество раз.

iTunes — медиаплеер для организации и воспроизведения музыки и фильмов, разработанный компанией Apple.