Уфа, , 15:17 — REGNUM Современный центр культуры появится в селе Башкирии. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в селе Асяново Дюртюлинского района завершается масштабная реновация сельского дома культуры. В нем оборудуют тренажерный и танцевальный залы, детскую игровую комнату. Кроме этого, в здании расположится библиотека нового поколения.

Отмечается, что рабочие уже закончили кровельные работы. Сейчас они утепляют фасад и обшивают керамогранитом. Вскоре будут сделаны полы и установлены светильники.

По словам чиновников, в обновленном здании полностью обновят материально-техническую базу. Так, на оснащение одной только библиотеки с высокоскоростным широкополосным интернетом было затрачено порядка 7,5 млн рублей.

Сообщается, что рабочие должны закончить работы к 1 августа. А торжественно открыть сельский дом культуры планируют к концу сентября. Работы ведутся в рамках национального проекта «Культура».

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