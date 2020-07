Лос-Анджелес, США, , 13:43 — REGNUM Вин Дизель может получить игровую роль в одном из будущих фильмов киновселенной Marvel. Об этом 16 июля сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания утверждают, что Дизель по-прежнему хочет исполнить роль Чёрного Грома (Black Bolt), являющегося лидером расы Нелюдей (Inhumans). При этом, по имеющейся информации, Marvel хочет заново ввести эту расу в киновселенную, поскольку запуск соответствующего сериала в 2017 году оказался не очень удачным и глава Marvel Кевин Файги заявил, что шоу не относится к нынешнему канону.

Ранее Вин Дизель уже говорил, что он хочет исполнить роль Чёрного Грома в кинокомиксе Marvel. Ожидалось, что производство соответствующего фильма начнётся в октябре 2018 года, однако проект был в итоге закрыт.

