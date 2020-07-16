Вашингтон, , 12:13 — REGNUM В США на аукцион выставят набалдашник Посоха Ра, который появился в фильме «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Об этом 16 июля сообщил портал Comicbook.

Проведение торгов запланировано на 26 и 27 августа 2020 года. Ожидается, что начальная цена набалдашника составит от $100 тыс. до $200 тыс. На этом аукционе также выставят другой реквизит фильма.

Премьера фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» состоялась 21 января 1982 года. По его сюжету, Посох Ра является артефактом, открывающим путь к Ковчегу Завета.

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