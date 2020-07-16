Нью-Йорк, США, , 11:45 — REGNUM Звезда сериала «Мистер Робот» Карли Чайкин в шутку взяла на себя ответственность за проблемы, с которыми столкнулась соцсеть Twitter. Публикацию она разместила 16 июля на своей странице.

В рамках крупномасштабного взлома Twitter множество подтверждённы учётных записей начали рассылать сообщения, имеющие отношение к мошенничеству с криптовалютой. В частности, атака затронула страницы таких известных фигур, как Билл Гейтс, Илон Маск, Барак Обама, Канье Уэст, Джефф Безос и многих других.

«Это была я», — написала на своей странице Карли Чайкин, тем самым порадовав поклонников «Мистера Робота».

https://twitter.com/carlychaikin/status/1283591561142349824

В сериале «Мистер Робот» Карли Чайкин исполнила роль Дарлин Алдерсон — сестры хакера Эллиота Алдерсона. По сюжету, она также является умелым хакером и вместе с братом смогла обрушить мировую финансовую систему.

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