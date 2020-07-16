Москва, , 11:28 — REGNUM Российский Сбербанк вместе с ФГУП «Союзмультфильм» создал совместное предприятие, где банку будет принадлежать 80%. Об этом 15 июля сообщается в совместном заявлении сторон.

«Сбербанк и ФГУП «Союзмультфильм» создали совместное предприятие — ООО «Союзмультфильм», — говорится в заявлении.

Также указывается, что банк приобрел 80% в создаваемом предприятии, являющемся дочерней компанией ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм» и что на первом этапе планируется выделить до 1 млрд рублей инвестиций в новое совместное предприятие.

Кроме этого, сообщается, что представители создаваемого предприятия будут создавать уникальный контент, в первую очередь — анимационные фильмы для детей и будут реализовывать новые проекты киностудии — сериалы для детей школьного и дошкольного возраста, а также полнометражные фильмы для семейного просмотра.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 15 июля в Подмосковье начали работать летние кинотеатры.