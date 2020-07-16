Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Кирнан Шипка может исполнить роль Гвен Стейси в четвёртом фильме Marvel про человека паука. Об этом 16 июля сообщил портал We Git This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание отметило, что информацию ему предоставили те же источники, которые ранее сообщили правдивые сведения об игровом ремейке классического мультфильма Disney «Робин Гуд» и сериале «Женщина-Халк». Инсайдеры утверждают, что руководство Disney выбрало актрису на эту роль. Редакция портала в свою очередь отмечает, что до старта производства кинокомикса ещё далеко и всё может измениться.

Поклонники знают Кирнан Шипку по роли в сериалах «Леденящие душу приключения Сабрины» и «Безумцы». Ранее Netflix принял решение закрыть сериал про Сабрину. Ожидается, что четвёртый и финальный сезон шоу потоковый сервис покажет в конце 2020 года.

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