Сеул, , 10:48 — REGNUM С 16 по 21 июля в Южной Корее пройдет Фестиваль арабских фильмов (Arab Film Festival). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, фестиваль пройдет в Сеуле (кинотеатр Arthouse Momo) и Пусане (Дворец кино).

В рамках фестиваля, организованном Корейско-арабских обществом (Korea-Arab Society) будут представлены 11 картин из 12 арабских стран.

Известно, что мероприятие откроет фильм египетского режиссёра Тамера Ашри «Photo Copy».

Отмечается, что в рамках фестиваля будут также представлены работы таких режиссёров, как Фирас Файяд, Элиа Сулейман, Мохамад Хаял и Филипп Арактини.