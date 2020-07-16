Ульяновск, , 06:35 — REGNUM В Ульяновской области детскую оздоровительную кампанию могут запустить в тестовом режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Отмечается, что региональному министерству образования и науки предоставлена «возможность проведения в тестовом режиме детской оздоровительной кампании в отдельных организациях отдыха детей», при этом должны соблюдаться требования Роспотребнадзора.

«При прохождении тестовой смены без происшествий и сохранении благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации число организаций, задействованных в оздоровительной компании, будет увеличено», — говорят ульяновские власти.

Отметим, что 1 июля в регионе стартовал проект «Лето во дворах», который стал продолжением тематических смен для детей. Также с ребятами начали заниматься дворовые тренеры и волонтёры. Работа дворовых площадок осуществляется только в группах до 10−12 человек с исполнением всех противоэпидемиологических мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продлили действие масочно-перчаточного режима до 1 августа, а также других ограничительных мероприятий. Власти ссылаются на рекомендации Роспотребнадзора и эпидемиологическую обстановку: с начала пандемии в регионе подтверждено 7382 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, последнее время суточный прирост составляет более 110 человек. Всего переболели COVID-19 в регионе 4595 пациентов, умерли 54 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области 1 августа могут разрешить массовые мероприятия

Читайте развитие сюжета: В Ульяновской области коронавирус подтверждён ещё у 111 человек