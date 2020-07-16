16 июля 2020 | Время чтения 1 мин

«Никакого другого лекарства от скуки и дурного настроения я не посоветовал бы Вам так охотно, как писание пьес и повестей. Это занятие тихое, кропотливое и любопытное уже потому, что имеешь дело не с цифрами и не с политикой, а с людьми, которых сам выбираешь по личному своему произволу». А. П. Чехов — А. С. Суворину, 6 июля 1892

Наталья Стрельцова, , 10:00 — REGNUM Выставка «Чеховская Москва», организованная в честь 160-летия со дня рождения великого писателя Антона Чехова, открылась в Государственном литературном музее имени В. И. Даля. На её открытии 15 июля побывал корреспондент ИА REGNUM.

Доктор А. П. Чехов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На экспозиции музея выставлены фотографии Москвы, тех мест, которые посещал писатель в XIX — начале XX века, и фотографии семьи, личные вещи и предметы интерьера, сохранившиеся до нашего времени, живопись, рисунки, афиши театра к постановкам по известным чеховским произведениям и личные книги. На выставке есть секретный кабинет, в котором размещены художественные детали и крылатые выражения поэта.

Посетители на выставке «Чеховская Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Чеховская Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Чехов впервые приехал в Москву в 1887 году к семье, которая сбежала из Таганрога, спасаясь от долговой ямы.

Младший брат Михаил говорил, что Чехов влюбился в город. «Я ужасно полюбил Москву. Кто привыкнет к ней, тот не уедет из нее. Я навсегда Москвич», — пишет он в письме.

С Москвой связано более 25 лет чеховской жизни. Здесь он закончил московский университет и начал медицинскую практику, и многие произведения написаны в Москве. В июне 1904 года из Москвы он отправился в последнее путешествие в немецкий город Баден-Баден. 15 июля отмечается день смерти писателя.

Посетители на выставке «Чеховская Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Куратор выставки «Чеховская Москва» Эрнест Орлов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке «Чеховская Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке «Чеховская Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит в Литературном музее, в отделе «Доходного дома Любощинских-Вернадских». Само здание связано со многими известными людьми, знакомыми Чехова и его потомков.

Посетители на выставке «Чеховская Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке «Чеховская Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке «Чеховская Москва» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей находится рядом с метро Парк Культуры на Зубовском бульваре, дом 15, строение 1. Посещение музея и экскурсии осуществляются по предварительной записи. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты — маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.