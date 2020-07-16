Наталья Стрельцова, 16 июля 2020, 10:00 — REGNUM Выставка «Чеховская Москва», организованная в честь 160-летия со дня рождения великого писателя Антона Чехова, открылась в Государственном литературном музее имени В. И. Даля. На её открытии 15 июля побывал корреспондент ИА REGNUM.

Доктор А. П. Чехов
Доктор А. П. Чехов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На экспозиции музея выставлены фотографии Москвы, тех мест, которые посещал писатель в XIX — начале XX века, и фотографии семьи, личные вещи и предметы интерьера, сохранившиеся до нашего времени, живопись, рисунки, афиши театра к постановкам по известным чеховским произведениям и личные книги. На выставке есть секретный кабинет, в котором размещены художественные детали и крылатые выражения поэта.

Посетители на выставке «Чеховская Москва»
Посетители на выставке «Чеховская Москва»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Чеховская Москва»
Выставка «Чеховская Москва»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Чеховская Москва»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Произведения А. П. Чехова ставились в театрах Москвы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Чехов впервые приехал в Москву в 1887 году к семье, которая сбежала из Таганрога, спасаясь от долговой ямы.

Младший брат Михаил говорил, что Чехов влюбился в город. «Я ужасно полюбил Москву. Кто привыкнет к ней, тот не уедет из нее. Я навсегда Москвич», — пишет он в письме.

С Москвой связано более 25 лет чеховской жизни. Здесь он закончил московский университет и начал медицинскую практику, и многие произведения написаны в Москве. В июне 1904 года из Москвы он отправился в последнее путешествие в немецкий город Баден-Баден. 15 июля отмечается день смерти писателя.

Посетители на выставке «Чеховская Москва»
Посетители на выставке «Чеховская Москва»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Куратор выставки «Чеховская Москва» Эрнест Орлов
Куратор выставки «Чеховская Москва» Эрнест Орлов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Чеховская Москва»
Посетители на выставке «Чеховская Москва»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
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Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Экскурсия по выставке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Чеховская Москва»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Чеховская Москва»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Чеховская Москва»
Посетители на выставке «Чеховская Москва»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит в Литературном музее, в отделе «Доходного дома Любощинских-Вернадских». Само здание связано со многими известными людьми, знакомыми Чехова и его потомков.

Афиша
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Афиша
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Афиша
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Чеховская Москва»
Посетители на выставке «Чеховская Москва»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Чеховская Москва»
Посетители на выставке «Чеховская Москва»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Книги
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Книга
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Секретный кабинет
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
...Я вижу его страшные багровые глаза
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
...Отец мой, правда, мужик был. А я вот в белой жилетке, желтых башмаках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Светильник
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на выставке «Чеховская Москва»
Посетители на выставке «Чеховская Москва»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей находится рядом с метро Парк Культуры на Зубовском бульваре, дом 15, строение 1. Посещение музея и экскурсии осуществляются по предварительной записи. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты — маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

При входе каждому посетителю дают перчатки и маску, упакованные в пластиковый шарик
При входе каждому посетителю дают перчатки и маску, упакованные в пластиковый шарик
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM