Лос-Анджелес, США, , 23:14 — REGNUM Звезда популярного фильма «Грязные танцы» Дженнифер Грей совместно со студией Liosgate работает над реализацией проекта некой новой картины на тему танцев. Об этом 15 июля сообщил портал Digital Spy.

По имеющейся информации, действие фильма будет происходить в 90-х годах XX века, при этом Грей исполнит в нём главную роль. Издание отмечает, что, по слухам, картина может стать продолжением классической ленты 1987 года. Однако представители Liosgate не стали давать журналистам комментарии по поводу этой информации.

Премьера «Грязных танцев» состоялась 17 декабря 1987 года, снял фильм режиссёр Эмиль Ардолино. Патрик Суэйзи исполнил в картине роль Джонни Кастла, а Дженнифер Грей сыграла 17-летнюю Фрэнсис Хаусман по прозвищу Бэби. При бюджете $6 млн фильм собрал в мире около $214 млн.

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